Треснувший мост через Волгу в российском регионе власти назвали исправным

В Тверской области треснул мост через Волгу, власти региона сочли его исправным

Жители города Старицы Тверской области пожаловались на треснувший автомобильный мост через Волгу. Россияне опасаются, что конструкция рухнет, но власти назвали ее полностью исправной, пишет «Старицкий вестник».

В соцсетях появились кадры очевидцев, где видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автодорожного моста. Местные жители переживают, что конструкция стала опасной и может в любой момент обрушиться.

В районной администрации заявили, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не обнаружили дефектов. «Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — заявили власти российского региона.

Ранее в Магадане обрушился автомобильный мост через реку Аян-Юрях. Инцидент произошел на Тенькинской трассе на переправе через реку. На снятых очевидцами кадрах видно нарушенное дорожное покрытие, яму, а также как часть конструкции упала в воду.