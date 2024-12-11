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14:02, 11 декабря 2024Экономика

Треснувший мост через Волгу в российском регионе власти назвали исправным

В Тверской области треснул мост через Волгу, власти региона сочли его исправным
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Жители города Старицы Тверской области пожаловались на треснувший автомобильный мост через Волгу. Россияне опасаются, что конструкция рухнет, но власти назвали ее полностью исправной, пишет «Старицкий вестник».

В соцсетях появились кадры очевидцев, где видна крупная трещина на стыке двух пролетов арочного автодорожного моста. Местные жители переживают, что конструкция стала опасной и может в любой момент обрушиться.

В районной администрации заявили, что специалисты Дорожного фонда осмотрели старицкий мост и не обнаружили дефектов. «Конструкция моста исправна, надежна и функционирует нормально», — заявили власти российского региона.

Ранее в Магадане обрушился автомобильный мост через реку Аян-Юрях. Инцидент произошел на Тенькинской трассе на переправе через реку. На снятых очевидцами кадрах видно нарушенное дорожное покрытие, яму, а также как часть конструкции упала в воду.

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