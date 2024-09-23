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20:51, 23 сентября 2024Экономика

Автомобильный мост рухнул в российском городе

В Магадане обрушился автомобильный мост через реку Аян-Юрях

Фото: Telegram-канал MagadanMedia.ru

В Магадане обрушился автомобильный мост через реку Аян-Юрях. Об этом сообщает Telegram-канал MagadanMedia.

Инцидент произошел на Тенькинской трассе на переправе через реку. На снятых очевидцами кадрах видно нарушенное дорожное покрытие, яму, а также как часть конструкции упала в воду. Подробности произошедшего не уточняются, информации о пострадавших не поступало.

17 сентября в Магадане рухнул еще один автомобильный мост. Тогда обвалилась переправа через реку Чай-Урья. После происшествия региональное министерство транспорта временно ограничило в этом районе движение всех видов транспорта.

Ранее в этом городе ветром сорвало часть стены многоэтажки. На проблемы со зданием пожаловались жители дома № 9 на улице Садовой в поселке Снежный. По словам россиян, в ветреную погоду с торца пятиэтажки сдуло утепляющую плитку. После этого в образовавшиеся дыры в квартиры стала проникать дождевая вода.

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      Нина Ташевская
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