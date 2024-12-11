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10:23, 11 декабря 2024Культура

У номинированного на «Золотой глобус» российского актера нашли 51 штраф за нарушение ПДД

Mash: актер Юра Борисов получил 51 штраф за нарушение ПДД
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У российского актера Юры Борисова обнаружили 51 штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, чаще всего артиста, который владеет автомобилем Mitsubishi Outlander, штрафовали за превышение скорости, нарушение правил дорожной разметки, несвоевременную оплату парковки и парковку в неположенном месте. Также актер проехал на красный сигнал светофора, пишет канал.

Отмечается, что Борисов уже оплатил все штрафы, кроме одного.

Ранее стало известно, что Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус» за роль в драмеди «Анора». Он стал первым в истории артистом из России, получившим номинацию на эту престижную американскую награду.

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