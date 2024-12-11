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18:16, 11 декабря 2024Культура

У Шнурова отсудили 170 миллионов рублей

Сергей Шнуров через суд возместил организаторам концертов 170 миллионов рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров возместил 170 миллионов рублей организаторам концертов в Москве и Питере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, речь об отмененных выступлениях на стадионах «Лужники» и «Газпром Арена», которые должны были состояться осенью 2023 года. При этом лидер «Ленинграда» получил за оба концерта авансы в размере 145 тысяч рублей, которые в итоге не вернул.

Сообщается, что изначально артиста оправдали, но уже арбитражный апелляционный суд отменил решение, встав на сторону главы корпорации PMI Евгения Финкельштейна. В итоге Шнуров выплатил ему 170 миллионов (25 миллионов составили проценты). Журналистам Финкельштейн заявил, что деньги получил, так что инцидент уже исчерпан: его компания снова готова сотрудничать с Сергеем.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров назвал главное событие 2024 года.

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