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18:27, 11 декабря 2024Бывший СССР

Украина получит 40 миллиардов евро от НАТО

Тернер: Украина получит дополнительную помощь от НАТО в 2025 году
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Virginia Mayo / AP

Украина получит дополнительную финансовую помощь от НАТО в 2025 году. Об этом заявил глава представительства НАТО — Украина Патрик Тернер, пишет «РБК-Украина».

По его словам, страны НАТО будут обсуждать помощь для Украины на 2025 год на заседании министров обороны альянса в феврале следующего года. «Мы знаем, что многие страны — члены Альянса пообещали дополнительную помощь. Это касается наших союзников в Европе, США. То есть речь идет о дополнительных объемах помощи», — заявил представитель НАТО.

Тернер также заявил, что альянс предоставит помощь Украине в размере 40 миллиардов евро в сфере безопасности. Он пообещал сделать все, чтобы все обещанные взносы были реализованы до конца 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. Высказался он об этом в контексте гарантий безопасности.

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