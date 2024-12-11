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15:17, 11 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о гарантиях безопасности НАТО для Украины

Зеленский: Украина должна получить приглашение в НАТО со всей своей территорией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина должна получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. О гарантиях безопасности высказался украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.

Украинские власти понимают, что страну не примут в НАТО, пока не закончится конфликт, отметил он. «Но если мы хотим завершить войну, мы должны направить это приглашение всей территории Украины в пределах международно признанных границ», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос о границах Украины не обсуждается. При этом, по его словам, действия НАТО будут распространяться на территории, которые находятся под контролем Киева. Кроме того, глава государства добавил, что Украина не хочет никого втягивать в конфликт, добиваясь приглашения в НАТО.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит страну в военно-политический блок, если в республике будет снижен призывной возраст до 18 лет.

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