В Абхазии заставят клясться на абхазском

Парламент Абхазии внес поправки об обязательной клятве на абхазском языке для получения гражданства. Об этом передает РИА Новости.
«Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно», — заявил депутат Дмитрий Маршания.
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, которые заставят желающих получить гражданство страны клясться на абхазском. Еще одна поправка предусматривает создание реестра всех принятых в гражданство Абхазии и лишенных гражданства с указанием оснований. Подчеркивается, что реестр сделает процесс приема в гражданство более прозрачным.
Ранее Абхазия нашла деньги на выплату зарплат бюджетникам. На эти цели из бюджета республики направят 230 миллионов рублей.