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18:40, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Абхазии заставят клясться на абхазском

Парламент Абхазии внес поправки об обязательной клятве на абхазском для граждан
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Парламент Абхазии внес поправки об обязательной клятве на абхазском языке для получения гражданства. Об этом передает РИА Новости.

«Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно», — заявил депутат Дмитрий Маршания.

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, которые заставят желающих получить гражданство страны клясться на абхазском. Еще одна поправка предусматривает создание реестра всех принятых в гражданство Абхазии и лишенных гражданства с указанием оснований. Подчеркивается, что реестр сделает процесс приема в гражданство более прозрачным.

Ранее Абхазия нашла деньги на выплату зарплат бюджетникам. На эти цели из бюджета республики направят 230 миллионов рублей.

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