В Абхазии заставят клясться на абхазском

Парламент Абхазии внес поправки об обязательной клятве на абхазском для граждан

Парламент Абхазии внес поправки об обязательной клятве на абхазском языке для получения гражданства. Об этом передает РИА Новости.

«Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно», — заявил депутат Дмитрий Маршания.

Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве, которые заставят желающих получить гражданство страны клясться на абхазском. Еще одна поправка предусматривает создание реестра всех принятых в гражданство Абхазии и лишенных гражданства с указанием оснований. Подчеркивается, что реестр сделает процесс приема в гражданство более прозрачным.

Ранее Абхазия нашла деньги на выплату зарплат бюджетникам. На эти цели из бюджета республики направят 230 миллионов рублей.