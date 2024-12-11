В Афганистане отреагировали на планы Госдумы исключить «Талибан» из списка террористов

Афганистан поприветствовал планы ГД исключить «Талибан» из списка террористов

МИД Афганистана приветствует планы Госдумы исключить исламистское движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) из числа террористов и принятие соответствующего законопроекта в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот шаг отражает большой прогресс и знаменует собой устранение препятствия на пути к укреплению двусторонних отношений», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что возможное исключение «Талибана» из списка террористических организаций объясняется необходимостью оказания помощи Афганистану и недопущения его скатывания в фундаментализм. Сегодня, по его словам, Афганистан пытается выстроить отношения с Россией, а также активную работу в стране начало российское посольство, которое до этого находилось в «спящем» режиме.