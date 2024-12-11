В Болгарии назвали условие прекращения транзита российского газа

Bloomberg: Болгария может прекратить транзит газа из РФ из-за проблем с оплатой

Болгария готова прекратить транзит российского газа из-за проблем с оплатой со стороны «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов в беседе с Bloomberg.

«Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена», — сказал министр.

По его словам, условием для продолжения транзита является поиск «Газпромом» альтернативных способов оплаты, на которые не повлияют санкции со стороны США.

Ранее сообщалось, что Чехия может прислушаться к предложению Словакии и сохранит исключение из санкций Европейского союза (ЕС) импорт нефтепродуктов из России.