Обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина потеряла восточные территории

В результате противостояния с Россией Украина уже фактически потеряла восточные территории. Такое мнение озвучил обозреватель Скотт Хортон в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он заявил, что США создали на Украине сильный беспорядок, из-за которого страна теряет части территории. Европейский журналист подчеркнул, что для того, чтобы эффективно оказывать сопротивление России, Вашингтон должен разместить свои вооруженные силы на Украине, однако этот шаг приблизит мир к ядерному конфликту.

«Реальность такова, что восток Украины потерян», — признал Хортон.

Ранее журналист Хосе Гулао указал на действия Запада, которые приближают ядерный конфликт. По его мнению, разрешение, данное Киеву президентом США Джо Байденом наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, привело к тому, что НАТО оказался вовлечен в прямой военный конфликт с Россией.