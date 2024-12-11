В группировке «Запад» использовали FPV-дроны с новой прошивкой

Группировка «Запад» использовала FPV-дроны с прошивкой, позволяющей обходить РЭБ

В группировке «Запад» использовали FPV-дроны с новой прошивкой, позволяющей обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Занимаемся развитием, внедрением различных инноваций, внедрением различных новинок, технических новинок. Мы изучаем все технические особенности коптеров противника и превосходим их на сегодняшний день», — рассказали в лаборатории по ремонту дронов группировки.

Ранее агентство со ссылкой на Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») сообщило, что российскими специалистами создан FPV-дрон «Аква-4», предназначенный для штурма зданий и разведки.

В ноябре ТАСС рассказал, что российская компания «Доминанта» создала из прессованного пенопласта барражирующий дрон самолетного типа «Штурм-СТ».