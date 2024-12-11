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05:01, 11 декабря 2024Мир

В Канаде фашизм сочли единственным способом объединить Запад

Канадский политолог Фриман назвал фашизм единственным способом объединить Запад
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Geopolitical Economy Research Group

Идеология фашизма является единственным способом объединить Запад, других ценностных альтернатив ему нет. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

«Единственный способ восстановить западное единство, но которого я не хочу — это фашизм. Ничто другое его не восстановит», — рассказал исследователь.

Фриман также раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и современных европейских правых популистов. По его словам, они подобны лидеру Нацистской Германии Адольфу Гитлеру, который последний предпринял «серьезную попытку превратить европейский мир в военное и экономическое единство». Он добавил, что не хочет подобного сценария.

Ранее журнал Politico сообщал, что риск победы на выборах в Румынии правого, скептически настроенного по отношению к НАТО и якобы «пророссийского» независимого кандидата Кэлин Джеорджеску ставит альянс в тупик, поскольку страна является серьезной военной державой. Как отмечает издание, резкий политический сдвиг в Бухаресте может подорвать роль Румынии как одного из основных игроков в сфере региональной безопасности военного альянса.

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