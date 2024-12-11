В Кремль привезут главную новогоднюю ель России

В Кремль 11 декабря привезут главную новогоднюю ель России

Главную новогоднюю ель страны, которая украсит Соборную площадь, около полуночи привезут в Московский Кремль. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для специального автопоезда будут открыты Спасские ворота.

90-летнее дерево спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Два дня понадобились на то, чтобы бережно упаковать и уложить ель на специальную платформу. Водитель новогоднего автопоезда будет в костюме Деда Мороза.

Во всей красе 25-метровая ель предстанет перед москвичами и гостями столицы ближе к Новому году.

В 2023 году главной новогодней елкой России стало дерево из деревни Новопареево в городском округе Щелково. Возраст ели, которая украсила Соборную площадь, достигал 84 лет. Ее высота составила 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 10 метров.