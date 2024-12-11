В Кремле высказались о передаче Орбаном посланий Трампа Путину по Украине

Песков: Орбан не передавал Путину посланий Трампа по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал российскому лидеру Владимиру Путину посланий избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет (...) Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — рассказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Орбаном. Уточняется, что российский лидер уведомил главу венгерского правительства о деструктивной позиции Украины по мирному урегулированию конфликта.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва не получала от Трампа работающих мирных инициатив для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что ключевым условием мирного урегулирования должен быть учет реалий на земле в зоне боевых действий.