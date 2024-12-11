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13:38, 11 декабря 2024Путешествия

В московском аэропорту разрешили использовать электронные посадочные талоны на всех рейсах

Во Внуково разрешили использовать электронные посадочные талоны на всех рейсах
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В московском аэропорту Внуково разрешили использовать электронные посадочные талоны на всех рейсах: как внутренних, так и международных. Об этом говорится на официальном сайте воздушной гавани.

Благодаря нововведению сократится время прохождения предполетных формальностей и посадки в самолет, а также уменьшатся очереди на стойках регистрации, пояснили в пресс-службе Внуково. Там также уточнили, что электронные посадочные талоны выдаются пассажирам при онлайн-регистрации на рейс.

На указанную почту приходит документ в формате PDF, который надо сохранить на смартфоне. Бумажные посадочные талоны при этом не отменены, и пассажиры, которым удобен такой формат, могут использовать именно его.

В марте электронный посадочный талон приравняли к бумажному. Теперь подтверждающим покупку билета документом может быть маршрутная квитанция электронного билета.

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