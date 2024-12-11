В ООН заявили о нехватке продовольствия в Сирии

ООН: крупные города в Сирии испытывают нехватку продовольствия

Несколько крупных городов в Сирии испытывают нехватку продовольствия. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Организации объединенных наций (ООН), опубликованном на сайте организации.

Отмечается, что среди страдающих от дефицита продовольствия городов значатся столица Сирии Дамаск, а также Дейр-эз-Зор и Хаму. Кроме того, в период с 27 ноября по 9 декабря в Идлибе и Алеппо хлеб подорожал на 900 процентов. Также УКГВ подчеркивает, что больницы по всей стране переполнены.

8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали выступил с обращением на фоне падения правительства Башара Асада. Он сказал, что в истории Сирии наступил новый этап. Он также выразил готовность к сотрудничеству с любым руководством, избранным народом, и к любым процедурам по передаче власти.

