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08:22, 11 декабря 2024Бывший СССР

В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли сотни взрывов

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области произошло 268 взрывов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области за сутки произошло 268 взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По словам чиновника, удары были нанесены по территории десяти населенных пунктов. Кроме того, он заявил, якобы российские вооруженные силы нанесли 150 ударов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и провели 109 артобстрелов, 8 атак из реактивных систем залпового огня и один ракетный удар.

Федоров также сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры на территории региона. Всего, по его словам, местным властям сообщили о 33 случаях разрушений.

Днем ранее, 10 декабря, Федоров сообщил, что на территории Запорожской области за сутки прозвучало 313 взрывов. Кроме того, в регионе также были повреждены инфраструктурные объекты.

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