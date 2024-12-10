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08:42, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какие именно объекты пострадали. По словам Федорова, в течение суток произошло 313 взрывов.

Накануне стало известно о повреждении промышленного предприятия и объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. Сообщалось, что никто из жителей не пострадал.

До этого власти Ровенской области Украины информировали о повреждении объекта энергоинфраструктуры.

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