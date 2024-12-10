В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.
Он не уточнил, какие именно объекты пострадали. По словам Федорова, в течение суток произошло 313 взрывов.
Накануне стало известно о повреждении промышленного предприятия и объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. Сообщалось, что никто из жителей не пострадал.
До этого власти Ровенской области Украины информировали о повреждении объекта энергоинфраструктуры.