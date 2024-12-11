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10:02, 11 декабря 2024Наука и техника

В России испытали модуль донаведения FPV-дронов

Разработчик Маслак: успешно испытан модуль донаведения FPV-дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России прошли успешные испытания модуля донаведения для FPV-дронов. Об этом со ссылкой на разработчика программ и генерального директора компании «Площадь» Никиты Маслака сообщает РИА Новости.

«Основным результатом за 2024 год я могу назвать успешную апробацию и релиз нашего модуля донаведения, который сейчас уже активно внедряется в войсках», — заявил разработчик.

Маслак добавил, что возглавляемая им компания выпустила разведкомплекс с функцией машинного зрения, благодаря которой в автоматическом режиме ведется поиск цели с нанесением координат на карту.

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Ранее ТАСС со ссылкой на Центр развития и внедрения инновационных решений («Ривир») сообщило, что российскими специалистами создан FPV-дрон «Аква-4», предназначенный для штурма зданий и разведки.

В ноябре агентство рассказал, что российская компания «Доминанта» создала из прессованного пенопласта барражирующий дрон самолетного типа «Штурм-СТ».

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