Российских школьников захотели обучать управлению дронами

В России школьников захотели обучать управлению дронами и тактике стрелкового боя. Об этом пишет «Парламентская газета».

Речь идет об изменениях в школьной программе по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», который преподается в российских школах с 8-го по 11-й класс вместо ОБЖ с этого учебного года. В программу уже входит модуль «Военная подготовка и основы военных знаний», который,предполагает выездные сборы длительностью от трех до пяти дней в зависимости от класса.

Как рассказал замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Владимир Кикнадзе, в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям» на техническое и материальное оснащение соответствующих классов намерены выделить четыре миллиарда рублей.

Однако, как пишет издание, было озвучено мнение, что и этого финансирования будет недостаточно. «У нас, условно, в 40 тысячах школ такие кабинеты открыты. Четыре миллиарда [рублей] — это по сто тысяч рублей на школу в среднем. А речь идет о закупке инвентаря, оборудования, обмундирования и так далее», — высказал свое мнение заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Степыко.

Кроме того, внедрение новой программы потребует обучения и самих педагогов. «Педагоги сегодня должны сами владеть теми навыками, которым они планируют обучать детей», — заключил Степыко.

Ранее сообщалось о формировании рабочей группы для разработки учебной программы нового школьного предмета — «Основы безопасности и защиты Родины». В ее состав вошли представители Минпросвещения, МЧС и Минобороны. В рамках курса школьникам должны рассказывать о мерах для защиты населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе войны, научить пользоваться средствами защиты, а также ознакомить с устройством стрелкового оружия и положениями общевоинских уставов.