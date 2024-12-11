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12:00, 11 декабря 2024Бывший СССР

В России высказались о сроках истощения ресурсов Украины

Депутат Новиков: без США ресурсы Украины быстро истощатся из-за коррупции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Ресурсы Украины, полученные от поддержки со стороны США, могут истощиться даже раньше чем через полгода в случае остановки помощи из-за высокого уровня коррупции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Украине хватит запасов на полгода только в случае, если средства будут действительно использоваться в интересах страны. Но ввиду наличия отработанных коррупционных схем, думаю, ресурсы истощились бы еще быстрее», — считает политик.

Он добавил, что полная остановка поддержки Украины избранным президентом США Дональдом Трампом была бы логичной, исходя из его предвыборных заявлений. Но, по мнению Новикова, рассчитывать на это не стоит.

«Антироссийская карта в той или иной степени будет разыгрываться любым американским президентом — так они видят свои стратегические интересы, об этом говорят их ключевые документы по безопасности. Россия, как и Китай, представляется для США источником стратегической угрозы, а если вы видите где-то угрозу, вы будете ее профилактировать. Исходя из этой логики, США и при Трампе продолжат поддержку Украины, другое дело — объемы могут отличаться от сегодняшних», — заключил депутат.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву хватит средств на половину 2025 года в случае прекращения помощи от США. Он подчеркнул, что у Киева должен быть план по созданию условий для сотрудничества с администрацией нового избранного президента США Дональда Трампа.

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