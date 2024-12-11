В России назвали многопартийность привнесенной с Запада и чуждой для страны

Спикер смоленской облдумы Ляхов: многопартийность — чуждый для России путь

Многопартийность навязана России Западом и является чуждым для страны путем. Об этом заявил спикер смоленской облдумы Игорь Ляхов, его слова приводит портал «О чем говорит Смоленск».

По мнению Ляхова, в России должна быть лишь одна политическая сила, которая бы брала на себя ответственность за правление. Многопартийность же он назвал привнесенной из-за рубежа.

«Многопартийность, кстати, разрушила Российскую Империю и устои Советского Союза. Поэтому я за однопартийную систему. Но это мое личное мнение, и оно остается при мне», — поделился рассуждениями парламентарий.

По словам спикера региональной думы, России следовало бы равняться на современный Китай.

Ранее сообщалось, что в России возродили легендарную «Партию любителей пива». В политобъединении заявили, что пиво является «скрепой» для всех народов.