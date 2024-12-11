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20:26, 11 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе дроны ВСУ уничтожили из стрелкового оружия

В Белгородской области росгвардейцы уничтожили дроны ВСУ из стрелкового оружия
Варвара Митина (редактор)

Фото: Росгвардия

В Белгородской области сотрудники Росгвардии уничтожили дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

За текущую неделю таким образом сбили уже 10 беспилотников. Всех их росгвардейцы заблаговременно обнаружили вне населенных пунктов и поразили из стрелкового оружия. В результате падения и детонации дронов никто не пострадал, разрушений нет, отметили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при помощи дронов-камикадзе.

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