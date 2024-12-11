В российском регионе водителя арестовали из-за пострадавших на тюбинге девушек

В Красноярске арестовали на 2 месяца водителя, катавшего девушек на тюбинге

В Красноярске арестовали водителя, который катал девушек на тюбинге, в результате чего они пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 27-летнего водителя, катавшего местных жительниц на ватрушке, привязанной к машине, суд арестовал на два месяца. Пострадавшими оказались 17-летняя и 20-летняя девушки.

О случившемся в Красноярске стало известно 10 декабря. Две девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, но во время движения они вылетели на встречную полосу. В результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в больницу, другую спасти не удалось. Выжившая девушка находится в реанимации.

Водитель автомобиля, который вез тюбинг, не был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что смертельный заезд россиянок на тюбинге попал на видео.

