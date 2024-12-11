В Словакии оценили мирный план Бразилии и Китая по Украине

Фицо: Словакия высоко оценивает мирный план Бразилии и Китая по Украине

Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию украинского конфликта, который ранее был подготовлен Бразилией совместно с Китаем. Об этом рассказал словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит агентство ТASR.

«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана в различных формах», — отметил он.

Фицо выразил уверенность, что Бразилия вместе с КНР, а также другими странами сыграет важную роль, и «военные действия на территории Украины будут прекращены». Китая и Бразилия в мае этого совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Россия побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина. Помимо этого, премьер уточнил, что в продолжении конфликта заинтересован Запад. В частности, поэтому президент США Джо Байден рекомендовал киевским властям посылать в бой 18-летних мужчин.

До этого Фицо заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине.