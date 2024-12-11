Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 11 декабря 2024Мир

В Словакии оценили мирный план Бразилии и Китая по Украине

Фицо: Словакия высоко оценивает мирный план Бразилии и Китая по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию украинского конфликта, который ранее был подготовлен Бразилией совместно с Китаем. Об этом рассказал словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит агентство ТASR.

«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана в различных формах», — отметил он.

Фицо выразил уверенность, что Бразилия вместе с КНР, а также другими странами сыграет важную роль, и «военные действия на территории Украины будут прекращены». Китая и Бразилия в мае этого совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Россия побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина. Помимо этого, премьер уточнил, что в продолжении конфликта заинтересован Запад. В частности, поэтому президент США Джо Байден рекомендовал киевским властям посылать в бой 18-летних мужчин.

До этого Фицо заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      В Словакии оценили мирный план Бразилии и Китая по Украине

      В администрацию Трампа войдет еще один миллиардер

      В Брянской области после атаки беспилотников начался пожар

      Невинно осужденный за одно убийство признался в другом после многомиллионной компенсации

      Хинштейн предложил мэру Курска стать конькобежцем из-за ситуации на дорогах

      В России усомнились в возможности ОБСЕ урегулировать украинский кризис

      Турция допустила применение ядерного оружия в конфликте на Украине

      Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли

      В российском регионе при пожаре сгорели 25 свиней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше