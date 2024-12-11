В США назвали потенциальный ответ российскому «Орешнику»

TNI: США могут поместить ядерные бомбы B-61 на Украине в ответ на «Орешник» РФ

Соединенные Штаты могут поместить на территории Украины или Польши ядерные бомбы В-61 в ответ на использование Россией ракетного комплекса «Орешник». Такой потенциальный план США озвучил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest (TNI).

Бомба В-61, как уточняет эксперт, является основным орудием стратегических ядерных сил США, ее мощность в 24 раза превышает мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Серийное производство боеприпаса наладили в начале 1960-х годов, тогда разработали много разновидностей В-61, а в 2023 году Пентагон сообщил о планах модифицировать эту модель.

«Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался украинский конфликт, этот вариант нельзя отменять», — написал Вайхерт.

Однако, по словам автора, США вероятнее выберет территорию Польши как полноправного члена НАТО для размещения ЯО, ведь страна имеет право участвовать в программе обмена ядерным оружием в рамках альянса. Но Вайхерт признает, что и этот шаг послужит еще большей дестабилизации ситуации и кратно снизит шансы на мирное урегулирование кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что появление российских ракетных систем средней дальности «Орешник» сможет минимизировать необходимость использования ядерного оружия. Он подчеркнул, что «теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"».