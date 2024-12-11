Путин рассказал о влиянии «Орешника» на применение ядерного оружия

Путин заявил об усовершенствовании ядерной доктрины России из-за «Орешника»

Появление российских ракетных систем средней дальности «Орешник» сможет минимизировать необходимость использования ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Накануне глава государства в режиме видеосвязи провел традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"», — подчеркнул Путин.

По его словам, если разобраться, то достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия.

Ранее западные СМИ подсчитали, что Россия может производить по 25 баллистических ракет «Орешник» каждый месяц. Таким образом, мощности российской промышленности позволяют поставлять в войска ежегодно по 300 ракет.

В свою очередь, венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что запуск «Орешника» стал важным сигналом для Запада, который должен быть услышан западными лидерами. По его словам, странам следует пересмотреть свою политику, поскольку следующая ракета может быть направлена, к примеру, против американской военной базы в Европе.