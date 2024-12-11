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08:30, 11 декабря 2024Силовые структуры

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

Верховный суд не рассмотрит жалобу экс-следователя Тамбиева об изъятии биткоинов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей, об изъятии у него биткоинов. Об этом сообщает РИА Новости.

В июне 2023 года Никулинской суд Москвы изъял у Тамбиева больше тысячи биткоинов, что эквивалентно 24 миллионам долларов. Сумма была обращена в доход государства.

Экс-руководителя следственного отдела СК по Тверскому району Москвы 35-летнего майора юстиции Тамбиева и бывшую 27-летнюю следовательницу Ляховенко обвинили во взяточничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств. В ходе расследования выяснилось, что они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.

Тамбиева приговорили к 16 годам лишения свободы.

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