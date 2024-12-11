Во дворце Башара Асада нашли таблетки от психических расстройств

Боевики нашли во дворце экс-главы Сирии Асада таблетки бензодиазепина

Захватившие президентский дворец бывшего главы Сирии Башара Асада боевики нашли в его личном кабинете препараты, прописываемые при психических расстройствах. Об этом сообщает The New York Times.

В личных вещах Асада обнаружились таблетки бензодиазепина, которые продают по рецепту для лечения тревоги и бессонницы.

Кроме того, среди книг и бумаг ушедшего с поста Асада нашли «Историю российских Вооруженных сил», карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента.

8 декабря Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента. Вскоре захватившие столицу боевики начали распространять в сети ролики из дворца Асада и особняков его родственников, демонстрируя роскошное имущество семьи.