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08:51, 11 декабря 2024Россия

Волонтер рассказала о выжженных ВСУ лесах в Курской области

Волонтер Карпенко: ВСУ выжигали леса в Курской области и мешали проезду пожарных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигали леса в Курской области и мешали проезду пожарных. Об этом рассказала глава волонтерского движения «Вторая жизнь» Мария Карпенко, передает ТАСС.

«У нас горели леса, их поджигали сильно. А пожарники не могли съездить туда потушить, потому что "птички" [беспилотники], [украинские] диверсионно-разведывательные группы работали. Никто не выезжал», — заявила Карпенко, добавив, что позже машины экстренных служб стали оснащать системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам волонтера, проезд к местам пожаров также осложняла разбитая дорога. Состояние асфальта в приграничье она описала словами «просто так не проедешь».

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее Карпенко рассказывала, что небо в российском приграничье буквально заполнено украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и FPV-дронами, которые бьют по автомобилям волонтеров.

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