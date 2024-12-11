Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

Волонтер Карпенко рассказала, что ВСУ бьют по их автомобилям в Курской области

Небо в курском приграничье заполнено украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и FPV-дронами, которые бьют по автомобилям волонтеров. Об этом рассказала глава волонтерского движения «Вторая жизнь» Мария Карпенко, передает ТАСС.

«Сейчас волонтеры — первая точка охоты [Вооруженных сил Украины]. Они замечают транспорт и начинают работать», — отметила Карпенко.

По ее словам, дроны ВСУ точечно замечают двигающиеся объекты и начинают обстрел — как правило, по машинам волонтеров или бронированным военным автомобилям.

«У меня была страшная ночь в Кореневском районе. Был туман, а я ездила, забирала нашего волонтера, который занимается эвакуацией, у него сломалась машина. Я одна поехала. Туман полный, "птички" летали, "Баба-яга" тоже была, детектор "Булат" не замолкал», — вспомнила волонтер, отметив, что небо было буквально заполнено беспилотниками.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. Волонтеры неоднократно рассказывали про атаки ВСУ. Со слов одного из добровольцев, украинские дроны преследовали их группу каждый раз, когда они приезжали в приграничье для эвакуации мирного населения.