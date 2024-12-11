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09:58, 11 декабря 2024Бывший СССР

ВС России взяли под контроль коридор снабжения ВСУ в Курахово

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль коридор снабжения ВСУ в Курахово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль коридор снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Трасса Запорожье — Курахово взята под огневой контроль наших дронов, минометов, артиллерии, РСЗО (ракетных систем залпового огня, — прим. «Ленты.ру») и "Солнцепеков"», — рассказал Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают наступать в направлении поселка Дачное, через которое проходят ключевые узлы логистики ВСУ.

Ранее Рогов сообщил о попадании ВСУ в окружение южнее Курахово. По его словам, речь идет о группировке, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова.

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