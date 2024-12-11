Выступление госсекретаря США прервали выкриками «мясник» и «лжец»

Выступление Блинкена прервали протестующие, назвавшие его мясником и лжецом

Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, появившегося на Капитолийском холме для дачи показаний комитету по иностранным делам Палаты представителей о выводе американских войск из Афганистана, прервали протестующие, назвавшие его мясником и лжецом. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Секретарь геноцида. Мясник. Ты лжец!» — раздалось в зале заседания после начала речи Блинкена.

Протестующие обвинили главу американской дипломатии в уничтожении сотен детей в секторе Газа и заявили, что люди никогда этого не забудут.

Выступление Блинкена пришлось прервать для восстановления порядка. Вскоре протестующих вывела полиция Капитолия.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil облили оранжевой краской здание посольства США в Лондоне после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Протестующие пояснили, что, по их мнению, избранный американский президент приближает мир к климатической катастрофе и подвергает риску жизни людей во всем мире.