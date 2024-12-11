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12:14, 11 декабря 2024Силовые структуры

Задержание сотрудников мошеннических кол-центров в Москве попало на видео

ФСБ опубликовала видео задержания сотрудников мошеннических кол-центров в Москве
Варвара Митина (редактор)

ФСБ опубликовала видео задержания сотрудников мошеннических кол-центров в Москве. Кадрами делится ТАСС.

На видео видно, как силовики скручивают людей около входа в бизнес-центр. Далее их заводят в черный автомобиль. На следующих кадрах показан сам офис, в котором проходили обыски. Все сотрудники стоят в одном месте, а некоторые из них лежат на полу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, которые участвовали в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран. Аферисты общались с иностранцами и убеждали их инвестировать в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.

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