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10:06, 11 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность обманувших десятки тысяч граждан более 20 стран кол-центров

В Москве ФСБ пресекла деятельность кол-центров за обман граждан более 20 стран
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, которые участвовали в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Силовики установили личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в столице действовало несколько таких кол-центров, в которых были оборудованы около 500 рабочих мест. Сотрудники общались с иностранцами и убеждали инвестировать в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.

Ранее ФСБ пресекла работу международной сети колл-центров, обманувших жителей 50 стран

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