Захарова обвинила США в воровстве ради финансирования «украинской содержанки»

Захарова: США перешли к воровству, чтобы финансировать Зеленского

США перешли к открытому воровству, чтобы продолжать финансировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В отсутствии внутриамериканского консенсуса по суммам, которые они готовы тратить на свою украинскую "содержанку", Зеленского, они, видимо, решили перейти к откровенному воровству», — заявила Захарова.

Представитель МИД сообщила, что на Украине было принято постановление, утверждающее получение Киевом займа на сумму 20 миллиардов долларов в рамках инициативы «Большой семерки» (G7) по использованию российских замороженных активов. Захарова подчеркнула, что за этими «словами, политологическими и финансовыми формулировками кроется банальное слово — "воровство"». Дипломат отметила, что США не только санкционировали кражу, но и выгодно помогли Украине за чужой счет.

Ранее Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Кредит предоставлен в рамках инициативы стран G7 по предоставлению Киеву займа на 50 миллиардов долларов.