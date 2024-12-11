Журналист Боуз обратился к жителям США после ударов ракетами ATACMS по Таганрогу

Ирландский журналист Чей Боуз на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами американского производства ATACMS по аэродрому в Таганроге призвал американцев задуматься о том, поддерживают ли они применение переданных Киеву президентом США Джо Байденом ракет для атаки российских объектов. Обращение опубликовано на его странице в соцсети X.

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — спросил журналист.

Ранее стало известно, что минувшей ночью ВСУ атаковали российский военный аэродром, который находится в городе Таганроге. Очевидцы рассказали, что слышали минимум 10 взрывов над городом — они начались около 4:20 утра.