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11:42, 11 декабря 2024Ценности

Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач ответил на критику прыщей на лице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Леон Кемстач

Леон Кемстач. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский актер Леон Кемстач ответил на хейт по поводу высыпаний на лице. Пост на эту тему он опубликовал в личном Telegram-канале, насчитывающем 334 тысячи подписчиков.

16-летняя звезда «Слово пацана» обратил внимание на сотни комментариев критиков по поводу акне на коже, в которых его обвиняли в отсутствии лечения. Однако знаменитость отметил, что на самом деле занимается лечением прыщей еще с осени прошлого года. По словам Кемстача, он посещал лучшие клиники Москвы и Дубая, чтобы найти причину возникновения акне.

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Телезвезда также отметил, что у него были проблемы с питанием и режимом, но сейчас он все исправил и постепенно идет на поправку.

Ранее в декабре Леон Кемстач оценил свои шансы на «Оскар».

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