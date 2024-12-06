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17:37, 6 декабря 2024Культура

Звезда «Слова пацана» оценил свои шансы на «Оскар»

Леон Кемстач из «Слова пацана» заявил, что у него есть шанс получить «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Леон Кемстач, известный своей ролью в нашумевшем сериале «Слово пацана», ответил, мечтает ли он о премии «Оскар». Об этом артист рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

По словам молодой звезды российского кино, после успеха фильма «Анора», в котором снялись российские актеры, награды такого уровня для отечественных звезд стали реальнее. Особенно Леона вдохновил пример Юры Борисова, который в последние несколько месяцев дал интервью топовым американским изданиям и даже получил номинацию на престижную кинопремию.

«Это прорыв не только для него, но и для других актеров. Теперь понятно, что шанс все-таки есть. Добиться можно всего в жизни, у человека вообще нет какого-то предела. Все зависит от упорства и старания», — заявил Кемстач.

Ранее стало известно, что юная звезда «Слова пацана» пожаловалась на плохую неделю из-за ретроградного Меркурия. По ее словам, в этот период все валится из рук.

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