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00:10, 12 декабря 2024Россия

12 декабря: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

12 декабря в России отмечают День Конституции, а также Всероссийский день приема граждан. В мире на эту дату приходятся Международный день нейтралитета и Международный день охвата услугами здравоохранения. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Конституции

Основной закон Российской Федерации был принят на референдуме 12 декабря 1993 года. В нем участвовали более 58 миллионов избирателей. 25 декабря того же года Конституция официально вступила в силу, а через год дата принятия документа стала праздничной.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Общероссийский день приема граждан

С 2013 года в честь Дня Конституции жители России могут лично обратиться в приемную президента (и в Москве, и в других городах), в органы исполнительной власти и местного самоуправления с любыми волнующими их вопросами. Для приема нужен только паспорт, подойти можно с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Праздники в мире

Международный день нейтралитета

Нейтралитет в политике и в международных отношениях — это отказ государства от участия в войне. Если речь о мирном времени — отказ от вступления в военные блоки. По мнению ООН, национальная политика нейтралитета может содействовать укреплению международного мира и безопасности как в отдельных регионах, так и на глобальном уровне.

День иероглифов в Японии

Праздник еще называют Днем кандзи, так как он посвящен этой китайской системе письма, распространенной в Японии. Сегодня жители страны выбирают иероглиф года, который обычно олицетворяет какое-то значимое событие уходящих месяцев. В прошлом году им стал знак zei, обозначающий «налоги».

Фото: Niketh Vellanki / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 декабря

  • Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения
  • День пряничного домика
  • День отечественной истории в Ульяновской области

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святителя Мардария, епископа Американского и Канадского

Епископ Мардарий (в миру Иван Ускокович) родился в 1889 году в Черногории. В 1909 году он принял монашество, а вскоре его отправили на службу в Россию. В 1916 году он окончил Петроградскую духовную академию, получив степень кандидата богословия, и стал преподавать.

В 1917-м Мардария назначили главой Сербской миссии в Америке, а в 1925-м избрали епископом Американским и Канадским. Центром вновь созданной епархии стал учрежденный Мардарием монастырь Саввы Сербского в Либертивилле. До самой кончины в 1935 году он управлял сербскими приходами в США.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 12 декабря

  • День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370 мучеников
  • День памяти мученика Филумена Анкирского
  • День памяти преподобного Акакия Синайского

Приметы на 12 декабря

По народному календарю 12 декабря — Парамон Зимоуказатель. На Руси в этот день запасались дровами на зиму, пока лес окончательно не замело снегом.

  • Мести пол в этот день — значит выметать благополучие
  • Стричь сегодня волосы детям — значит «состригать» их ум
  • Красное небо с утра — весь декабрь будет ясным

Кто родился 12 декабря

Сергей Светлаков (47 лет)

Российский актер и юморист начинал свою карьеру как член команды КВН «Уральские пельмени». Также снимался в телепрограммах «Наша Russia», «Прожекторпэрисхилтон», Comedy Club и многих других проектах.

Фрэнк Синатра (1915 — 1998)

Американский певец итальянского происхождения, одиннадцатикратный лауреат «Грэмми». Его при жизни признали эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в исполнении Фрэнка Синатры сегодня считаются классикой эстрады, на них выросло не одно поколение меломанов.

Фото: 1996-98 AccuSoft Inc / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кто еще родился 12 декабря

  • Маим Бялик (49 лет) — американская актриса, известная по сериалу «Теория большого взрыва»
  • Федор Конюхов (73 года) — советский и российский путешественник
  • Леонид Быков (1928 — 1979) — советский актер

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