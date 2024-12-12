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08:10, 12 декабря 2024Из жизни

18-летний мужчина попал в тюрьму в Дубае за секс с 17-летней британкой

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rula Rouhana / Reuters

18-летний мужчина попал за решетку после курортного романа с 17-летней туристкой. Об этом сообщает издание The Guardian.

В августе британец Маркус Факана отдыхал в Дубае с родителями и познакомился с девушкой на год младше себя. Она тоже жила в Лондоне и приехала в ОАЭ на отдых. Роман увенчался сексом по взаимному согласию. Вскоре они расстались, и девушка вернулась на родину.

В Великобритании мать нашла у нее в телефоне переписку с Факаной и их фотографии. После этого она донесла на молодого человека полиции Дубая. Его успели задержать до отъезда из страны, три дня держали в отделении полиции, не разрешая позвонить родителям, а затем запретили покидать ОАЭ до суда.

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Суд приговорил Факану к лишению свободы на один год за сексуальные отношения с несовершеннолетней. Его юристы планируют обжаловать приговор. Кроме того, семья молодого человека обратилась к эмиру Дубая с просьбой о помиловании.

Ранее сообщалось, что прочитавшей переписку мужа женщине пригрозили депортацией из ОАЭ. Муж женщины обратился в суд с просьбой привлечь ее к ответственности за содеянное.

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