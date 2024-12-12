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10:10, 12 декабря 2024Ценности

46-летняя Оксана Федорова вышла в свет в прозрачном платье

46-летняя телеведущая Оксана Федорова вышла в свет в черном прозрачном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lfedorovaoksana/

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова посетила новогодний бранч журнала Moda topical в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье из кружева, которое облегало ее фигуру. Помимо этого, звезда предстала на красной дорожке в туфлях-лодочках на каблуках. Свой образ она дополнила массивными серьгами и макияжем. Вдобавок Федорова распустила длинные темные волосы.

В августе Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость запечатлели во время занятий сапсерфингом. Так, она лежала на доске, проплывая между скалами, в белом купальнике с глубоким декольте.

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