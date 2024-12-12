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18:18, 12 декабря 2024Бывший СССР

Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

Абхазия заплатила 18,5 миллиона рублей российским клиникам за лечение граждан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Абхазия заплатила 18,5 миллиона рублей российским клиникам за лечение граждан страны на территории России. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба.

«По поручению исполняющего обязанности президента [Бандры Гунбы] Минфин изыскал 18,5 миллиона рублей и оплатил часть долга», — подчеркнул и. о. министра.

Власти Абхазии выплатили часть долга в размере 55 миллионов рублей перед российскими медицинскими учреждениями. Как отмечается, граждане Абхазии проходили лечение в России по целевой программе «Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии». Делба отметил, что налоговые органы Абхазии продолжают искать средства для пополнения доходов государственного бюджета.

Ранее Гунба назвал укрепление связей с Россией приоритетом для Абхазии. Политик поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, которая оказывается республике.

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