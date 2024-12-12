Алсу поделилась традициями празднования Нового года

Певица Алсу рассказала, что ни один ее Новый год не обходится без просмотра музыкальных «огоньков». Своими праздничными традициями она поделилась с журналистами в интервью изданию «Телепрограмма».
«Мое поколение, поколение моих родителей — все, кто отмечает Новый год дома, обязательно включают телевизор и переключают каналы, выбирая ту праздничную программу, что нравится больше. Это традиция. Я не представляю Новый год без огоньков. Для артистов это почетно — подарить людям хорошее настроение», — объяснила она, добавив, что, даже когда кажется, что подобный формат передач уже надоел, «ручки сами тянутся» вновь послушать любимые песни и поностальгировать.
Алсу сообщила, что планирует встретить грядущий Новый год с семьей и друзьями и хорошо повеселиться. Певица также призналась, что будет загадывать желание под бой курантов, поскольку практически каждый год ее новогоднее желание сбывается. «Мысли материальны. В эту волшебную минуту люди верят в чудо, формулируют желания и цели на следующий год. И это часто срабатывает. Неслучайно говорят: как Новый год отметишь, такой он и будет. Нужно программировать себя на позитив», — заключила артистка.
Ранее в декабре народная артистка России Лариса Долина, наоборот, отметила, что не загадывает желание под бой курантов в Новый год.