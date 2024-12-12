Алсу поделилась традициями празднования Нового года

Алсу рассказала, что ни один ее Новый год не обходится без просмотра «огоньков»

Певица Алсу рассказала, что ни один ее Новый год не обходится без просмотра музыкальных «огоньков». Своими праздничными традициями она поделилась с журналистами в интервью изданию «Телепрограмма».

«Мое поколение, поколение моих родителей — все, кто отмечает Новый год дома, обязательно включают телевизор и переключают каналы, выбирая ту праздничную программу, что нравится больше. Это традиция. Я не представляю Новый год без огоньков. Для артистов это почетно — подарить людям хорошее настроение», — объяснила она, добавив, что, даже когда кажется, что подобный формат передач уже надоел, «ручки сами тянутся» вновь послушать любимые песни и поностальгировать.

Алсу сообщила, что планирует встретить грядущий Новый год с семьей и друзьями и хорошо повеселиться. Певица также призналась, что будет загадывать желание под бой курантов, поскольку практически каждый год ее новогоднее желание сбывается. «Мысли материальны. В эту волшебную минуту люди верят в чудо, формулируют желания и цели на следующий год. И это часто срабатывает. Неслучайно говорят: как Новый год отметишь, такой он и будет. Нужно программировать себя на позитив», — заключила артистка.

Ранее в декабре народная артистка России Лариса Долина, наоборот, отметила, что не загадывает желание под бой курантов в Новый год.