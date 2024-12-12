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07:46, 12 декабря 2024Спорт

Американский хоккеист рассказал об изменении отношения к России после переезда в страну

Американский хоккеист «Амура» Алекс Бродхерст заявил, что полюбил Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский хоккеист хабаровского «Амура» Алекс Бродхерст рассказал об изменении отношения к России после переезда в страну. Его слова приводятся на сайте команды.

Спортсмен заявил, что полюбил Россию. «США и Россия всегда были соперниками. Холодная война и все такое», — подчеркнул Бродхерст.

Бродхерст выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с лета 2022 года, тогда он перешел в омский «Авангард». Затем нападающий стал игроком «Амура».

Ранее американский защитник нижегородского «Торпедо» Китон Томпсон сравнил качество продуктов в России и США. Игрок клуба КХЛ заявил, что магазины в России лучше, и продукты в них более свежие, а цены отличные.

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