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07:50, 30 ноября 2024Спорт

Американский хоккеист сравнил качество продуктов в России и США

Хоккеист «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что магазины в России лучше, чем в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Адлер Мангейм (слева), Китон Томпсон (справа)

Адлер Мангейм (слева), Китон Томпсон (справа). Фото: Imago/DiZ-PiX / Globallookpress.com

Американский защитник нижегородского «Торпедо» Китон Томпсон сравнил качество продуктов в России и США. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) заявил, что магазины в России лучше, и продукты в них более свежие, а цены отличные. «В Нижнем Новгороде есть ресторанов десять, куда мы любим ходить, мне вся еда здесь нравится», — добавил он.

Ранее Томпсон рассказал о традициях, которые его больше всего удивили в России. Игрок выделил ежедневные рукопожатия.

29-летний американский защитник подписал контракт с «Торпедо» в июле этого года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

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