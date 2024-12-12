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04:30, 12 декабря 2024Наука и техника

Антарктический ледяной щит оказался уязвим

Nature Communications: антарктический ледяной щит оказался уязвим
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: vladsilver / Shutterstock / Fotodom  

Геологи из Университета Лестера и Университета Саутгемптона обнаружили периоды быстрого таяния антарктического ледяного покрова, происходившие более 20 миллионов лет назад. Результаты работы, подчеркивающие уязвимость ледниковых периодов, опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые установили, что размер антарктического ледяного щита в прошлом изменялся регулярно, реагируя на климатические колебания, связанные с эксцентричной орбитой Земли. Эти изменения размера, описанные как «ритмы сердцебиения», связаны с периодическим увеличением и сокращением расстояния Земли до Солнца, что влияло на температуру и стабильность ледяного покрова.

В ходе работы был проведен анализ геологических кернов, собранных в рамках экспедиции Интегрированной программы океанического бурения. Образцы содержали ископаемые микроорганизмы, которые фиксировали химию океанов в виде соотношений изотопов кислорода. Измерение этих соотношений позволило реконструировать изменения объема ледяного щита и установить временные рамки колебаний.

Полученные данные охватывают период от 28 до 20 миллионов лет назад, когда существовали только антарктические ледяные щиты, а климат Земли был значительно теплее. В это время орбита Земли играла ключевую роль в инициировании изменений в ледяном покрове, вызывая фазы быстрого таяния и восстановления. Выявлено, что при более эксцентричной орбите таяние происходило интенсивнее, а в периоды более круговой орбиты ледяной щит был стабильнее.

Авторы исследования подчеркивают, что современный антарктический ледяной щит может быть менее стабилен, чем предполагалось ранее. Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, существует риск потери значительной части ледяного покрова, что потребует глобальных усилий для предотвращения катастрофических изменений климата.

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