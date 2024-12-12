Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

Большой китайский беспилотник с неподвижным крылом врезался в здание спортивного центра в городе Цзинчжоу, провинции Хубэй. Пострадал один человек, сообщает китайская газета Global Times.
Инцидент произошел во время испытательного полета. В результате столкновения на месте возник пожар. Центр экстренных служб проводит расследование причин крушения.
Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе.