Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

Global Times: беспилотник врезался в спортивный центр в городе Цзинчжоу

Большой китайский беспилотник с неподвижным крылом врезался в здание спортивного центра в городе Цзинчжоу, провинции Хубэй. Пострадал один человек, сообщает китайская газета Global Times.

Инцидент произошел во время испытательного полета. В результате столкновения на месте возник пожар. Центр экстренных служб проводит расследование причин крушения.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в пятиэтажный дом в Брянской области. Местные жители рассказали, что под удар попал дом в Стародубском районе.