Немцев призвали готовиться к длительным отключениям электроэнергии

Население ФРГ призвали готовиться к длительным блэкаутам из-за гибридных атак

Жителей Германии призывают готовиться к длительным отключениям электричества ввиду гибридных атак. С таким заявлением выступил вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при ЧС Рене Функ. Его цитирует портал T-online.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, возможно и длительное отключение электроэнергии», — предупредил Функ. Блэкауты, по его опасениям, могут спровоцировать гибридные атаки извне — со стороны Китая, Ирана или России. Как отмечает Функ, число атак на критически важную инфраструктуру растет. Однако воспринимать такую угрозу, как считает вице-президент ведомства, стоит спокойно. По его словам, чрезвычайные ситуации хоть и маловероятны, но вполне реальны, поэтому к ним в любой момент нужно быть готовыми. Причем такое происшествие может быть связано не только с военными столкновениями, но и стихийными бедствиями.

Кроме того, Функ считает, что в свете таких угроз в каждом немецком домохозяйстве должен быть запас всего необходимого на три дня. Каждая семья должна обеспечить себя продуктами питания, не требующими готовки, питьевой водой из расчета полтора литра в день на человека и средствами личной гигиеной. Также в доме должен быть радиоприемник на батарейках или с заводной ручкой и наличные деньги.

Ранее сообщалось о подорожании электричества в Германии. К резкому скачку цен на ресурс привело снижение ветрогенерации в стране. Неподконтрольность погодных условий вынуждает ФРГ по-прежнему зависеть от загрязняющих окружающую среду угля, нефти и газа.