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14:30, 12 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего начальника российского таможенного поста отправили в колонию за взятки

Бывшего начальника таможенного поста в Светогорске осудили на 10 лет за взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: кадр видео Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего начальника таможенного поста в Светогорске за взятки на 5,5 миллиона за контрабанду товаров из Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, в 2016 году осужденный согласился пропустить контрабанду без досмотра и оформления. За каждую машину ему передали по 18 тысяч долларов США. В итоге товар, привезенный из Турции и Китая через Финляндию, был ввезен в Россию без таможенных платежей

Экс-таможенник не признал вину. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима и должен выплатить 52 миллиона рублей штрафа.

Ранее Рубцовский районный суд вынес приговор в отношении двух иностранцев, которые пытались незаконно вывезти запчасти от военных двигателей из страны.

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